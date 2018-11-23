Отставка не за горами: в РФ объяснили, зачем Мэй «реанимировала» «дело Скрипалей»

Полиция Лондона опубликовала новые видеозаписи пребывания главных подозреваемых в «деле Скрипалей» — граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова — в британском городе Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось вещество, которым были отравлены Скрипали.

Директор департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова оценила новые «доказательства» в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что новые «аргументы» вызывают большие сомнения и являются не более, чем инструментом для сохранения власти для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«И вот, насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции. Новые «свидетельства» неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, «шокируют».

Я уже не задаю риторических вопросов. Я утверждаю — да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки. Слишком банально? Ну, как умеют», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Член ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что «реанимация» «дела Скрипалей» понадобилась Лондону из-за сложившейся внутриполитической напряженности в Британии.

«Дело Скрипалей» подзабылось — а это дело позволило Британии отвлечь внимание от внутренних проблем государства, а также сложностей у правительства Терезы Мэй. Конечно же, власть обеспокоена внешними трудностями при выходе из Европейского союза. С другой стороны, Великобритания в определенном смысле подыграла США, тем самым желая заручиться поддержкой главы Белого дома, президента Дональда Трампа. Нынешний премьер-министр очень хотела, чтобы Вашингтон встал на ее сторону в вопросе Brexit», — считает эксперт.

По мнению политолога, Лондон намеренно использует выпады против Москвы — у властей больше не осталось никаких средств, чтобы хоть как-то снизить недовольство внутри страны.

«Технология со Скрипалями забылась, поэтому Лондону нужны новые стимулы и приемы, которые бы позволили снизить накал вокруг выхода страны из ЕС. Однако Мэй ничего нового предложить не может — «дело Скрипалей» раскручено, поэтому Лондон вернулся к «реанимации» этого события. В Лондоне понимают, что именно на антироссийской почве можно решить свои вопросы, создавая негативную информационную волну против Российской Федерации», — заявил Кошкин.

Тем не менее, как подметил собеседник ФАН, все попытки Терезы Мэй удержаться во власти бессмысленны — в конечном счете главу британского кабмина все равно ожидает отставка.

«Все, что бы ни делала Тереза Мэй, — это только лишь агония, отставка будет. Причем, откровенно говоря, она будет внезапной для мировой общественности и британцев, однако это все не за горами, — подчеркнул эксперт. Мэй хотела бы продлить агонию на фоне антироссийской риторики. Мы делаем все в рамках международного права — поступательно, открыто разоблачаем лживую политику против нас, которая исходит от кабмина в Лондоне. И конечно, Москва будет продолжать отстаивать свою точку зрения».

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия. Лондон спровоцировал масштабный международный скандал, а премьер-министр Тереза Мэй без предоставления каких-либо доказательств обвинила в отравлении Скрипалей Москву и организовала масштабный дипломатический демарш по всей Европе и новый раунд антироссийских санкций. В Москве неоднократно заявляли, что не причастны к инциденту.