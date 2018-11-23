Россия не знает никаких подробностей о деле Скрипалей — Песков

Москва, 23 ноября. Российские власти не располагают данными дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Таким образом, официальный представитель Кремля прокомментировал заявление британской полиции о том, что запасов найденного в Солсбери вещества хватило бы на то, чтобы отравить тысячи людей. Он выразил сожаление в связи с тем, что Лондон не идет на встречу России в вопросе проведения совместного расследования.

«Нам неизвестно, какое количество вещества там было. Мы проявляли инициативу по взаимодействию, но нам было отказано во встречной взаимности. Мы не располагаем данными, какое было вещество, какой объем, что стало, куда подевалось, сколько отравили и так далее», — отметил Песков.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.Примечательно, что за полгода проведения расследования Лондон не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.