Киев, 23 ноября. Неизвестные похитили самолет Ан-2, а также шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель с территории бывшего аэродрома в Полтавской области Украины. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Отмечается, что неизвестные угнали самолет. Кроме того, они забрали шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель. Детали хранились на территории бывшего аэродрома в селе Божковское Полтавской области. Как передает агентство «Украинские национальные новости», полиция возбудила уголовное дело. Максимальное лишение свободы за статью «Кража» — 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в украинской армии выявили множество случаев хищения продуктов. Официальный представитель министерства обороны Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что в украинской армии выявлены многочисленные случаи недостаточного обеспечения продовольствием группировки в Донбассе, а также хищения и последующей продажи «сэкономленных» продуктов питания.

Безсонов рассказал, что военные неоднократно жаловались на недостаточное количество продуктов и их низкое качество. В связи с этим в расположение была направлена специальная комиссия, которая и выявила серьезные нарушения.

Напомним, у украинцев регулярно находят боеприпасы, а также военную технику. В августе у жителя украинского села нашли склад с гранатометами. Полиция изъяла у жителя села Николаевка Днепропетровской области арсенал оружия.

Было найдено два ручных противотанковых гранатомета, две гранаты РГД-5, выстрел гранатометный и 138 патронов к автомату Калашникова. Изъятое вооружение направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, украинские полицейские нашли тайник с оружием в подвале у жителя Одесской области. Полицейские приехали к мужчине, чтобы выяснить подробности угона его велосипеда. При осмотре места происшествия сотрудники правоохранительных органов увидели укрытие. Там 40-летний хозяин дома хранил огнестрельное и холодное оружие. Полиция изъяла у украинца пистолет, ружье, карабин, около 100 патронов, топор, ножи.

Напомним, нелегальный оборот оружия на Украине вырос в связи с конфликтом в Донбассе. Ранее сообщалось, что в стране изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции.