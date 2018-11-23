Интересная вещица: эксперт рассказал, что за платформу испытывала ФСО в полетах над Кремлем

Сотрудники ФСО испытывали универсальную подвесную платформу для перевозки людей и грузов. Так военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал появившиеся накануне видеозаписи, на которых видно, как в небе над Кремлем летают вертолеты Ми-8 с платформой и стоящими на ней людьми в военной форме.

В центре по связям с прессой и общественностью ФСО заявили, что проводились плановые учения.

«Ничего необычного не происходило, проводились, как и всегда в последние годы, плановые осенние учения. Это один из этапов ежегодных учений, мы о них всегда сообщали», — рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСО.

Однако, по словам военного аналитика Виктора Литовкина, сотрудники ФСО испытывали специальную эвакуационную платформу.

«Это была «Спасательная система с внешней подвеской к летательному аппарату» или ПСП-ММ, запатентованная научно-производственным предприятием «Микромонтаж». Она представляет собой платформу с центральной штангой, от которой расходятся горизонтальные перекладины, между которыми натянута сетка. К штанге при помощи карабинов могут крепиться как грузы, так и люди», — пояснил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Сами вертолеты поднимались в воздух с площадки Кремля и летели в сторону метро «Павелецкая». И действительно, в опубликованном видео можно разглядеть сетку, на которой стоят четыре человека в форме с автоматами.

«ПСП можно использовать для экстренной эвакуации пострадавших или раненых с поля боя, для спасения гражданских во время крупных пожаров, во время шторма даже из воды можно вытаскивать. Такая система крепится к вертолету, который движется со скоростью 120-150 км/ч. Но ее также можно использовать во время десантных и антитеррористических операций, при транспортировке грузов на удаленных военных и гражданских объектах. Вот такую тренировку и проводили наши сотрудники ФСО в Москве. Интересная вещица, которая определенно может быть полезна как в Арктике, так и в Сирии, в общем, там, где могут летать вертолеты», — заключил военный аналитик.

Напомним, сначала вертолет был не один: первая пара появилась в небе над Москвой в 11.05. Оба произвели посадку на территории Кремля. Позже были замечены еще два воздушных судна.