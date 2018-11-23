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Реновация в России должна начаться со столиц регионов — Минстрой

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Реновация в России должна начаться со столиц регионов — Минстрой

Москва, 23 ноября. Реновация жилого фонда в стране должна начаться в первую очередь в столицах российских субъектов. Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на слушаниях в Госдуме.

«Если мы говорим о старте реновации, то это должны быть в первую очередь столичные города субъектов», — заявил Стасишин.

Он подчеркнул, что центры столиц субъектов хаотично застраивались, и «там происходило не понятно что».

По словам Стасишина реконструкция в первую очередь необходима кирпичным пятиэтажным домам. Их необходимо реконструировать так, чтобы появлялись дополнительные общественные пространства.

Замглавы Минстороя также подчеркнул, что реновация не должна заменять программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, а также капитальный ремонт зданий.

Автор: Денис Коробейников
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