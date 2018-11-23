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Первый после аварии корабль «Союз», который отправится к МКС, заправили топливом

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Первый после аварии корабль «Союз», который отправится к МКС, заправили топливом

Москва, 23 ноября. Первый после аварии, которая случилась 11 октября, пилотируемый корабль «Союз МС-11», который отправится к Международной космической станции (МКС), заправили компонентами топлива. Об этом сообщили в Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Специалисты «Энергии» заправили пилотируемый корабль «Союз МС-11» компонентами топлива и сжатыми газами. Операция по заправке корабля проходила на космодроме «Байконур».

После заправки «Союз МС-11» доставили в монтажно-испытательный корпус и установили в стапель для дальнейшего выполнения работ. Корабль состыкуют с переходным отсеком 25 ноября.

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести корабль «Союз МС-11» с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавты смогли эвакуироваться. Никто в аварии не пострадал.

Автор: Дарья Смолина
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