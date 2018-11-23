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Президент Сербии провел экстренное совещание с силовиками после событий в Косово

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Президент Сербии провел экстренное совещание с силовиками после событий в Косово

Белград, 23 ноября. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу провел экстренное совещание с руководством силовых структур после задержания сербов в Косово.

В совещании приняли участие министр обороны страны Александр Вулин, глава Генштаба Милан Мойсилович, министр внутренних дел Небойша Стефанович и руководители спецслужб, пишет «АиФ».

Напомним, что в ночь на пятницу косовский спецназ провел операцию в Косовске-Митровице, где проходила акция протеста косовских сербов, и задержал четырех человек. Поводом для протестов послужило введение косовскими властями 100% пошлин на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Министерство иностранных дел РФ осудило Приштину, отметив, что подобные действия могут привести к эскалации напряженности на Балканах.

Тем не менее, представители KFOR (работающая в Косово миссия НАТО) заявили, что ситуация находится под контролем и обострения обстановки на Балканах не наблюдается.

Автор: Антон Соколов
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