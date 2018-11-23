Девушка из Пензы стала победительницей конкурса «Краса студенчества России»

Казань, 23 ноября. Студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник стала победительницей конкурса «Краса студенчества России – 2018».

Накануне в Казани состоялся финал конкурса. Алина является мастером спорта России по художественной гимнастике, а также тренером по эстетической гимнастике. В 2015 году она стала первой вице-мисс конкурса «Краса студенчества России».

«Эту победу я ждала очень долго, участвовала в других конкурсах, я сюда ехала именно за этим. Я безумно рада», — сказала Зарейник, комментируя свою победу.

За звание самой красивой студентки России боролись 70 девушек из 40 регионов страны. В финал конкурса прошли 12 девушек. Помимо своей красоты студенткам было необходимо продемонстрировать свои достижения в области культурной, творческой и общественной деятельности, а также свой уровень знаний. В рамках конкурса девушки прошли тест на знание истории и Конституции России.