Хирурги вырезали двухкилограммовую опухоль у ребенка в Свердловске

Москва, 23 ноября. Российские хирурги вырезали у 10-летнего ребенка двухкилограммовую опухоль. Уникальную операцию провели в Свердловской Областной клинической больнице.

Как сообщили в учреждении, пациентка со злокачественной опухолью печени поступила в Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ. Обследования не помогли установить происхождение образования, медики приняли решение оперативно вмешаться и удалить его.

Однако сделать это традиционными способами было невозможно из-за больших размеров опухоли. Чтобы вырезать ее, хирургам пришлось вскрыть грудную клетку ребенка, рассечь диафрагму и переднюю грудную стенку.

Операция длилась пять часов. За это время медики смогли удалить 70% опухоли. В больнице напомнили, что вес здоровой детской печени составляет 800 граммов. На удаление такого объемного образования у ребенка уральские онкологи пошли впервые. Они подчеркнули, что главной задачей при проведении операции было сохранить жизнь девочке и добиться ее полного выздоровления.

«Сегодня мы смело можем говорить о полном выздоровлении ребенка в самом ближайшем будущем», — подвел итоги операции детский хирург-онколог Областной детской клинической больницы Сергей Тупоногов.

Он добавил, что сейчас 10-летняя пациентка проходит курс химиотерапии. Она вернулась домой и приезжает в больницу на плановые госпитализации.

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