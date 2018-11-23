«Росатом» работает как часы: Коротченко объяснил продуктивность российской госкорпорации

Росатом в 2018 году выполнил гособоронзаказ на 100%, об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонный комплекс. Он подчеркнул, что за последние несколько лет доля выполнения запланированных мероприятий стала существенно выше.

«Если в 2012 году процент выполнения запланированных мероприятий [по гособоронзаказу] был около 81%, то за последние несколько лет мы довели уровень исполнения ГОЗ ежегодного до 97-98%. Это неплохой показатель. Госкорпорация Росатом — 100% исполнение своих обязательств», — рассказал чиновник.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что достичь столь высоких показателей удалось за счет повышения эффективности и продуктивности работы госкорпорации.

«Надо сказать, что Сергей Кириенко, уходя в администрацию президента с должности гендиректора Росатома, оставил очень хорошее «наследство». Поэтому Росатом сегодня работает как часы. Весь технологический цикл отстроен, это касается как гражданской, так и продукции военного назначения. В этом плане все, что касается росатомовских дел — а это и ядерные боеприпасы, и другие работы в интересах министерства обороны — выполнено досрочно благодаря эффективной структуре, грамотному менеджменту, высокой технической подготовке и производственной дисциплине», — подчеркнул военный аналитик.

Росатом — это эффективная структура, поэтому смогла вовремя выполнить все задачи в рамках государственного оборонного заказа, считает Коротченко.

По словам собеседника ФАН, российская армия является одной из лучших в мире, особенно учитывая существующие параметры бюджета. Соединенные Штаты опережают отечественную сторону по затратам на оборонку более чем в десять раз, однако Россия в состоянии поддерживать стратегический и общий паритет с США и НАТО.

«Это — показатель эффективности наших вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Хочу отметить ведущие корпорации ОПК, которые также успешно выполняют гособоронзаказ, в первую очередь это концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» — это холдинг номер один в нашей оборонке. Досрочно выполнены поставки ЗРК С-400. Завершены успешные испытания морского зенитного комплекса «Полимент Редут». Это тоже огромный успех, потому что наши новые фрегаты и корветы получают средства для защиты от любых видов ракетных угроз и противокорабельных ракет», — отметил эксперт.

Коротченко также особо отметил сдачу комплексов «Тор-М2» в арктическом исполнении.