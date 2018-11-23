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Песков прокомментировал полет вертолетов над Кремлем

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Песков прокомментировал полет вертолетов над Кремлем

Москва, 23 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал полет вертолетов над Кремлем в рамках учений ФСО, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Федеральное агентство новостей поинтересовалось у пресс-секретаря президента РФ, был ли полет вертолетов над Кремлем лишь первым этапом учений ФСО. Будут ли продолжаться эти учения, попросили уточнить Пескова.

«Нужно ФСО спрашивать, — ответил он ФАН. — Учения действительно проходили, это я подтвердить могу. Кремль — это в первую очередь резиденция главы государства. Действующая, хотя и публичная, но это в первую очередь режимный объект. Проведение таких учений — это нормальная практика. Стадии не знаю, нужно спрашивать у ФСО».

Журналисты также попросили Пескова уточнить, к вертолетам были прикреплены настоящие люди или манекены.

«Ну откуда же я знаю, — усмехнулся Песков. — Обратитесь в специальные службы. Просто в ФСО позвоните и спросите».

Песков прокомментировал полет вертолетов над Кремлем

СМИ пояснили, что ФСО не отвечают. На что Песков предположил, что, возможно, это «секретная информация», а также поинтересовался, что еще пишут об этих учениях.

Журналист, сославшись на «Российскую газету», ответил, что предполагается, что президент России Владимир Путин будет часто летать на вертолете.

«Ну, значит, обратимся в «Российскую газету» с «информационным взысканием». Владимир Владимирович Путин летает на вертолете с 2012 года. Поздравим  «Российскую газету», что она раскопала эту информацию», — пошутил Песков.

Автор: Кристина Волкова
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