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Покусавшего полицейского в Британии щенка отпустили из-под ареста

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Покусавшего полицейского в Британии щенка отпустили из-под ареста

Лондон, 23 ноября. Сотрудники правоохранительных органов в Британии вернули хозяевам щенка чау-чау, которого арестовали за укус полицейского. Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на полицию графства Нортгемптоншир.

Ранее в британском городе Сток-Бруэрн четырехмесячный щенок по кличке Бангл выбежал за ворота дома своих хозяев и оказался на проезжей части. Сотрудник полиции пытался поймать пса, но щенок укусил его за руку. Отмечалось, что щенок может провести за решеткой до девяти месяцев.

Но Бангла быстро отпустили на свободу, и это благодаря тысячам людей, которые потребовали освободить питомца и подписали петицию.

«Собака чау-чау, которая была изъята офицерами в соответствии с актом «Об опасных собаках» после того, как дважды укусила полицейского, была возвращена хозяевам», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что хозяева пса, посчитав, что реакция полицейских была чрезмерной, наняли адвоката для разбирательств.

 

Автор: Дарья Смолина
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