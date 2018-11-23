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Правительство РФ одобрило законопроект о защите прав и интересов групп лиц в суде

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Правительство РФ одобрило законопроект по защите прав и интересов групп лиц в суде

Москва, 23 ноября. Законопроект, унифицирующий рассмотрение дел о защите прав и интересов групп лиц приняло правительство РФ на заседании в четверг, 22 ноября. Об этом в пятницу сообщил сайт Кабмина.

Законопроект будет регулировать правовое рассмотрение о защите прав и интересов групп лиц, в том числе, по делам о защите прав потребителей. Также законопроект будет регулировать споры, которые вытекают из нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о госрегулировании тарифов.

Отметим, что в Гражданский кодекс будет введен новый правовой институт. Также в Арбитражном кодексе будет установлен порядок рассмотрения корпоративных споров по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц.

Автор: Денис Коробейников
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