«Киев пренебрегает Берлином»: Пушков оценил включение экс-канцлера ФРГ в черный список «Миротворца»

Москва, 23 ноября. Украинские власти дали Германии от ворот поворот, считает российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления посла Украины в ФРГ о невозможности закрытия скандального портала «Миротворец».

По мнению Пушкова, Киев пренебрегает Берлином, и теперь в черных списках на «Миротворце» могут появиться и другие граждане Германии, а не только экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

С требованием закрыть «Миротворец» ранее выступил МИД Германии, осудив включение В министерстве заявили, что Киев несет ответственность за этот портал. Возмущение министерства вызвало включение в базу сайта экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Туда он попал якобы за «антиукраинскую пропаганду» и «покушение на суверенитет Украины».

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в ответ на претензии МИДа Германии заявил, что «юридическая свобода действий» киевских властей в данном случае ограничена.

Напомним, сайт «Миротворец» известен своими скандальными публикациями личных данных ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, украинских и иностранных граждан. В черные списки на портале попадают те, кого авторы ресурса считают «изменниками родины».

Весной 2016 года на сайте опубликовали списки украинских и иностранных журналистов, получивших аккредитацию ДНР и ЛНР, указав их контактные данные. После этого некоторые из журналистов заявили о поступающих им угрозах.

В базу данных «Миротворца» попал и один из основателей рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс. Причиной стало одно из интервью музыканта, в котором он заявил о существовании множества «договоров и бумаг», по которым Россия имеет все права на Севастополь.