«Странная отмазка»: в Совфеде оценили реакцию Киева на претензии Германии из-за «Миротворца»

Москва, 23 ноября. Уход Киева от ответственности за скандальный сайт «Миротворец» — крайне странная ситуация, так как борьба с экстремизмом является прямой обязанностью государства. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее вспыхнул международный скандал: бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в украинскую базу данных «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду». Министерство иностранных дел Германии потребовало от Киева закрыть сайт. В ответ на это посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Die Welt заявил, что «Миротворец» имеет «частное происхождение», а потому «затрагивается вопрос свободы слова».

В Совфеде оценили реакцию Киева на претензии Германии из-за «Миротворца». По мнению Франца Клинцевича, украинские власти, по сути, проигнорировали требования германского МИД, заявив, что не несут за «Миротворец» никакой ответственности.

«Мягко говоря, довольно странная отмазка. Борьба с экстремизмом — прямая обязанность государства, и на этом стоит весь цивилизованный мир», — отметил Клинцевич, слова которого приводит пресс-служба.

Однако, по мнению сенатора, удивляться здесь нечему, раз украинский посол расценивает призывы «Миротворца» к расправе над журналистами как «проявление свободы слова». Клинцевич считает, что Киев не только закрывает глаза на деятельность сайта, но и поощряет ее.