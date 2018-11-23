Опасное развлечение: РКН свел к нулю активность онлайн-движения «зацеперов»

В ходе совместной работы специалистам Роскомнадзора, Роспотребнадзора и АО «Центральная пригородная пассажирская компания» удалось свести к нулю пропагандистскую активность онлайн-движения «зацеперов» в социальных сетях. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

С 2016 года в ходе мониторинга Центральной пригородной пассажирской компании удалось выявить свыше 330 таких групп и сообществ в социальных сетях. Доступ к этим сообществам был ограничен администрациями сайтов по требованию Роскомнадзора, поводом для чего стали сделанные Роспотребнадзором экспертные заключения.

Были заблокированы как вновь создаваемые сообщества, так и другие выявленные группы, при этом новые сообщества блокируются за время от одного до трех дней и не успевают привлечь сколько-нибудь значимую аудиторию.

Информация о зацепинге была также удалена администраторами ресурсов из 387 групп и сообществ на основании судебных решений.

По информации Следственного комитета, количество несчастных случаев в результате зацепинга, которые повлекли к смерти или тяжелым увечьям подростков, значительно снизилось. В 2016 году в центральном регионе России было зафиксировано 16 таких случаев, в 2017 — всего два, в 2018 году — три.

Опасное сообщество

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что как и все субкультуры нового типа, зацеперы активно пользуются современными возможностями коммуникации. Это сообщество, подчеркнул эксперт, безусловно относится к опасным для здоровья подростков, поэтому необходимость блокирования их сетевых структур не вызывает сомнения.

«Заблокированные группы — главные каналы распространения контента, с помощью которого подростки вовлекаются в очень опасное для них самих сообщество. Блокировка таких групп вряд ли приведет к полному искоренению «зацепинга» как явления, так как в любом случае останутся каналы личной коммуникации, уже сложившиеся объединения, где она налажена. Но они не идут ни в какое сравнение по охвату с возможностями, предоставляемыми соцсетями», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому, заметил эксперт, работа по блокировке сетевых сообществ — необходимая мера в борьбе за здоровье и безопасность и против героизации авантюрного и крайне травмоопасного занятия.

При этом, считает эксперт, нельзя говорить, что этой работы достаточно, так как для решения проблемы нужна комплексная работа в области психологии, социальной и молодежной политики, интернет-безопасности — однако без блокировок групп «зацеперов» ни о каком эффективном противодействии пагубному увлечению говорить нельзя.