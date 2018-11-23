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Песков рассказал о контактах Путина и Медведчука

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Песков рассказал о контактах Путина и Медведчука

Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин поддерживает контакты с представляющим Украину в контактной группе по Донбассу Виктором Медведчуком, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков подчеркнул, что Медведчук выполняет свои функции по гуманитарным вопросам, в том числе по вопросу об обмене пленными. По словам представителя Кремля, Медведчук, несмотря на трудности, прикладывает много усилий, чтобы дойти до обмена «все на всех».

«Не знаю точно, насколько часто, но общение имеет место. Контакты с Медведчуком имеют место. О детальной повестке мне неизвестно», — сказал Песков.

При этом, отвечая на вопрос, мог бы Медведчук стать связующим звеном между Москвой и Киевом, Песков усомнился, что в этом есть необходимость.

«Не знаю, есть ли потребность в этом. Есть ли необходимость в этом связующем звене. Вы знаете, что касается Порошенко, Путин говорил развернуто на пресс-конференции в Сингапуре», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Автор: Кристина Волкова
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