«Утро в Италии стало солсберецким»: Захарова объяснила новые «доказательства» Лондона по делу Скрипалей

Москва, 23 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала продемонстрированное Великобританией новое видео с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

«Утром в сердце Италии стало не римским, а солсберецким. «Прокомментируйте очередное расследование!» - неслось в трубку телефона», — пишет она в Facebook.

По словам Захаровой, «доказательствами» британской стороны стали два короткометражных документальных фильма об инфраструктуре Солсбери и две фотографии флакона духов. Все это было представлено общественности «подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом».

Дипломат подчеркнула, что таким образом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пытается отвлечь внимание общественности от Brexit и обсуждения собственной отставки.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.Примечательно, что за полгода проведения расследования Лондон не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.