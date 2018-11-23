В архиве Минобороны РФ могут разрешить фотографировать документы

Москва, 23 ноября. Посетителям Центрального архива министерства обороны России могут разрешить использовать фотоаппаратуру и ноутбуки при работе с документами, заявил начальник Центрального архива Минобороны РФ Игорь Пермяков на международной конференции «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований».

Пермяков констатировал, что Центральный архив готов идти в ногу со временем. Руководство понимает, что посетителям не очень удобно делать платные копии документов или переписывать их от руки. Он отметил, что человеку удобнее прийти в архив и перепечатать текст документа на ноутбуке или сфотографировать его. Кроме того, это положительно скажется на сохранности оригиналов.

«Как только по этому вопросу к нам придет указание от Минобороны, мы сразу организуем ту работу, которая должна быть», — подчеркнул Пермяков.

Однако у архива есть условие для посетителей: фотографии и перепечатанные тексты документов не должны быть выложены в Интернете.