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Песков: У Путина нет дачи

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Песков: У Путина нет дачи

Москва, 23 ноября. У президента РФ Владимира Путина нет дачи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Журналисты попросили Пескова прокомментировать публикации в СМИ касательно дела о хищениях при строительстве и реставрации объектов госохраны. Песков отметил, что еще не читал материалы, вышедшие в изданиях, но Кремль информирован о задержаниях по делу о хищениях. 

«Нужно у правоохранительных органов справляться. Тут не главное, что это дача Путина — у Путина нет дачи, это государственная дача. Главное, что украдены государственные деньги», — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что правоохранительные органы принимают необходимые меры по установлению виновных.

Автор: Николай Хренков
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