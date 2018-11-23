Песков: У Путина нет дачи

Москва, 23 ноября. У президента РФ Владимира Путина нет дачи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать публикации в СМИ касательно дела о хищениях при строительстве и реставрации объектов госохраны. Песков отметил, что еще не читал материалы, вышедшие в изданиях, но Кремль информирован о задержаниях по делу о хищениях.

«Нужно у правоохранительных органов справляться. Тут не главное, что это дача Путина — у Путина нет дачи, это государственная дача. Главное, что украдены государственные деньги», — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что правоохранительные органы принимают необходимые меры по установлению виновных.