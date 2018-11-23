Новый формат: Песков прокомментировал заседание Госсовета в Крыму с участием Путина

Москва, 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Крыму, где проведет расширенное заседание президиума Госсовета органов исполнительной власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков уточнил, что главным на повестке заседания будет вопрос об исполнении майских указов главы государства, а также обсуждение стратегических целей и развития РФ до 2024 года.

«Президент с главами регионов в присутствии вице-премьеров и руководителей различных ведомств и министерств обсудит, как выполнять намеченные майские указа по стратегическому развитию России. Такой формат новый», — сказал представитель Кремля.

Заседание Госсовета пройдет в гостинице «Мрия».

«Будут круглые столы, выступит руководство рабочей группы: Собянин, Алиханов из Калининграда, из Бурятии Цетенов по инфраструктуре, Дрозденко, Жвачкин о здравоохранении, Никитин , Беглов из Петербурга, руковидетели по науке, культуре, экологии, Решетников из Пермского края», — перечислил Песков.

Он добавил, что в такой дискуссионной атмосфере будет определено отношение регионов к поставленным задачам, их точку зрения. После этого президент проведет серию встреч с руководством администрации президента .