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В Петербурге представили фрегат нового поколения «Адмирал Касатонов»

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В Петербурге представили фрегат нового поколения «Адмирал Касатонов»Москва, 23 ноября. Фрегат новейшего поколения «Адмирал Касатонов» практически полностью готов к ходовым испытаниям и проверке вооружения. Об этом заявил начальник управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников.

В Петербурге представили фрегат нового поколения «Адмирал Касатонов» Многоцелевой фрегат дальней морской зоны, построенный по проекту 22350, по своим возможностям считается одним из самых эффективных кораблей не только в отечественном флоте, но и в мире.  Благодаря технологии «стелс» он малозаметен для противника, а его вооружение позволяет уничтожать подводные лодки, наземные, надводные цели и авиацию противника.

В Петербурге представили фрегат нового поколения «Адмирал Касатонов»Благодаря геометрии корпуса фрегат способен развивать скорость до 30 узлов в час, а запаса топлива достаточно, чтобы пройти почти пять тысяч морских миль. Тряпичников особо отметил высокую «мореходность» корабля.

В Петербурге представили фрегат нового поколения «Адмирал Касатонов»Фрегат способен выполнять задачу даже при шторме в пять баллов. Через неделю «Адмирал Касатонов» отправится в район Балтики на ходовые испытания, а после них возьмет курс на Северное  море для проверки вооружения. Осенью следующего года он официально войдет в состав ВМФ России.

Автор: Денис Машкин
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