В Петербурге представили фрегат нового поколения «Адмирал Касатонов»

Москва, 23 ноября. Фрегат новейшего поколения «Адмирал Касатонов» практически полностью готов к ходовым испытаниям и проверке вооружения. Об этом заявил начальник управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников.

Многоцелевой фрегат дальней морской зоны, построенный по проекту 22350, по своим возможностям считается одним из самых эффективных кораблей не только в отечественном флоте, но и в мире. Благодаря технологии «стелс» он малозаметен для противника, а его вооружение позволяет уничтожать подводные лодки, наземные, надводные цели и авиацию противника.

Благодаря геометрии корпуса фрегат способен развивать скорость до 30 узлов в час, а запаса топлива достаточно, чтобы пройти почти пять тысяч морских миль. Тряпичников особо отметил высокую «мореходность» корабля.

Фрегат способен выполнять задачу даже при шторме в пять баллов. Через неделю «Адмирал Касатонов» отправится в район Балтики на ходовые испытания, а после них возьмет курс на Северное море для проверки вооружения. Осенью следующего года он официально войдет в состав ВМФ России.