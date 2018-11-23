Роботы будут следить за российскими продавцами в «черную пятницу»

Москва, 23 ноября. В рамках акции «Черная пятница», которая пройдет в России в ближайшие три дня, за честностью российских продавцов будут следить роботы. Об этом сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли.

По данным ассоциации, в 2018 году участие в акции примут в 1,5 раза больше компаний, чем год назад, - более пяти тысяч. Если раньше о Black Friday знали преимущественно жители мегаполисов, теперь акция проходит по всей стране, и свыше 70% покупателей онлайн – жители российских регионов.

«Так называемых искусственных скидок становится все меньше, покупатели это видят, поэтому доверие растет», — пояснил представитель АКИТ в беседе с газетой «Известия».

По словам специалистов, в этом году существенно расширится ассортимент товаров и услуг, которые можно будет приобрести в рамках скидочной акции. Так, выгодные предложения ожидаются в сфере недвижимости и туризма. Максимальная скидка в рамках «черной пятницы», как обещают организаторы, достигнет 90%.

При этом особое внимание в этом году будет уделено контролю за продавцами. Для этого впервые будет использован робот, который сможет выявить искусственный скидки. Как пояснил президент АКИТ Артем Соколов, цены на товары участников акции проверили за сутки до начала «черной пятницы».

После того, как магазины загружают свои предложения в информационную систему, робот сравнивает заявленную для акции стоимость с суммой, которую продавцы запрашивали за товар в течение нескольких предыдущих недель.

«Так мы можем сравнить и понять: действительно ли скидка реальная. Если у нас возникает ощущение, что она накручена, такой товар мы снимаем», — подчеркнул Соколов.

Ранее Роспотребнадзор проинструктировал российских покупателей, как защитить себя от обмана и не стать жертвой продавцов в «черную пятницу».