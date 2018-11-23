Минобороны выбрало разработчиков вертолетов для ВКС РФ и ВМФ

Казань, 23 ноября. Конструкторское бюро Миля будет создавать перспективный боевой вертолет для ВКС России, а КБ «Камов» продолжит разрабатывать морской вертолет «Минога». Об этом журналистам заявил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

По его словам, в Минобороны РФ рассмотрели все варианты проектов и выбрали решение, предполагающее достижения технического задания по скорости на базе проекта КБ Миля. Также Богинский подчеркнул, что конструкторское бюро «Камов» уже сделало эскизно-технический проект вертолета «Минога».

Генеральный директор «Вертолетов России» напомнил, что строительство вертолетов было сильной стороной КБ «Камов» и данные компетенции сохранились.

«Мы преумножаем [их] в выпуске специальных вертолетов соосной схемы для применения в тех или иных условиях и, в первую очередь, на флоте», — отметил Богинский.

Ранее в Сети появились изображения вертолета, который разрабатывает КБ «Камов»