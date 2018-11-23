Шойгу закрыл Сирию «защитным зонтом» С-300: эксперт объяснил, чего ждать Израилю

«Защитный зонт» системы противовоздушной обороны, которую Россия развернула над Сирией, спутала планы Израиля, признает аналитик авторитетного израильского издания Haaretz. Решение президента России Владимира Путина предоставить Сирии обновленные комплексы С-300 и действия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по выполнению этого решения кардинально изменили ближневосточную ситуацию, считают военные эксперты.

Усилия РФ по защите своих союзников стали ответом на потерю в сирийском небе российского самолета Ил-20 и гибель 15 военнослужащих. Москва обвиняет в инциденте ВВС Израиля, которые в ходе очередной атаки объектов на территории Сирии фактически прикрылись российским самолетом, подставив его под удар сирийской ПВО.

В ответ на это Россия ясно дала понять Израилю, что прежняя ситуация, позволявшая израильским ВВС практически безнаказанно хозяйничать в сирийском небе, больше не повторится, считает аналитик Haaretz Амос Харель.

Автор утверждает, что хотя Израиль не прекратил авиаудары по территории Сирии, из-за России у него возникли серьезные сложности. Все дело в действиях российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) и сирийской ПВО. Эксперт утверждает, что российские военные уже раскрыли «защитный зонт» над Сирией и вот-вот раскроют его над Ливаном, что еще больше осложнит ситуацию для израильских ВВС.

Как отметил директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (ИСИП РУДН) Дмитрий Егорченков, то, что Израиль и другие страны вели себя в сирийском небе как хотели, было явно ненормальным. Поэтому действия России по оказанию помощи своему союзнику, чтобы это прекратить, абсолютно закономерны.

«Суверенитет сирийского государства, который, безусловно, должен осуществляться самими сирийцами, зависит от многих факторов, — подчеркнул Егорченков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Не нужно забывать, что последние годы в сирийском воздушном пространстве очень многие делали что хотели. Это касается не только Израиля, но и Турции, а также стран возглавляемой США коалиции. Все эти государства использовали свою авиацию на территории Сирии без какого-либо разрешения сирийской стороны».

Это создавало совершенно ненормальную ситуацию, которую пора было менять, подчеркнул аналитик.

«В связи с этим решение усилить сирийские ПВО и помочь сирийцам в закрытии своего неба выглядит более чем логичным, — продолжил эксперт. — Тем более, что еще до принятия Москвой такого решения начала появляться информация, что наши американские «партнеры» планируют развернуть свои собственные комплексы ПВО на севере Сирии и таким образом создать там некую бесполетную зону, причем бесполетную по правилам американцев».

Этот вариант не устраивал ни Дамаск, ни Москву, подчеркнул собеседник ФАН.

«Что касается Израиля, то его ВВС наносили удары по сирийским объектам с завидной регулярностью, и количество этих ударов росло. Напомню также, что случилось с российским самолетом, когда результатом абсолютно пренебрежительного планирования Израилем военной операции стала трагедия, что привела к гибели людей. Это еще раз показало и российским, и сирийским военным, что Израилю в Сирии делать нечего».

По словам аналитика, нынешнее развертывание С-300 в Сирии — это только начало, так что Израиль ждут непростые времена, если он намерен продолжить свои операции в сирийском воздушном пространстве.

«Эффективность сирийской ПВО, безусловно, будет наращиваться — налаживание таких сложных многофункциональных систем, как система ПВО, не решается ни за день, ни за месяц. Так что эффективность системы будет нарастать, а количество полетов иностранной авиации над территорией Сирии будет неуклонно сокращаться. Поэтому Израиль ждут непростые времена», — предрек Дмитрий Егорченков.

Напомним, в начале октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о поставках в Сирию обновленных комплексов С-300. В ходе совещания Владимира Путина с членами Совбеза РФ Шойгу доложил, что в рамках поставки системы С-300 ПМУ «Фаворит» Россия передала Сирии 49 единиц техники.

Глава Минобороны подчеркнул, что усиление сирийской ПВО обновленными комплексами С-300 направлено в первую очередь на защиту российских военнослужащих. Шойгу также доложил, что завершен отбор необходимого персонала для работы с установками С-300, а российские специалисты уже приступили к обучению сирийских военных.

Шойгу фактически закрыл Сирию «защитным зонтом» С-300, который защитит небо этой страны от любых непрошеных гостей, отмечают военные эксперты.

Россия предоставила Дамаску комплексы С-300 в ответ на крушение российского Ил-20 в середине сентября, приведшее к гибели российских военных. Минобороны РФ возложило ответственность за инцидент на Израиль, поскольку российские военные не были своевременно уведомлены об их операции в провинции Латакия.