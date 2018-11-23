Главный нарколог России рассказал, как сделать глинтвейн лекарством

Москва, 23 ноября. Глинтвейн можно использовать как лекарство. Для этого его надо пить только в тех случаях, когда вы действительно замерзли на морозе, и не в больших количествах, заявил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн.

Брюн напомнил о главном принципе алкоголя — спиртные напитки нельзя мешать со сладким. Кроме того, нагревание алкоголя увеличивает его всасываемость, что представляет собой настоящий «алкогольный удар по голове», пишет «Москва».

При этом глинтвейн, который является и сладким, и горячим, по мнению главного нарколога страны, можно использовать в качестве лекарства.

«Глинтвейн можно пить только если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли, как лечебное средство, а не как алкогольный продукт в большом количестве, — приводит его слова телеканал «360». — В этом должна быть очень строгая мера».

Специалист также напомнил, что все люди по-разному переносят алкоголь. У кого-то он перерабатывается в организме всего за день-два, а кому-то для этого требуются целые три недели, пишет «ФедералПресс».