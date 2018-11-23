«Это Киеву с рук не сойдет»: в Госдуме отреагировали на переброску Киевом комплексов С-300 в Донбасс

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отреагировал на переброску украинскими властями зенитно-ракетных комплексов С-300 в Донбасс. По мнению дипломата, подобные действия Киева говорят о том, что администрация президента Петра Порошенко намерена решать конфликт на юго-востоке страны при помощи силы.

«Вместо конкретных шагов по политико-дипломатическому урегулированию Киев продолжает искусственно нагнетать военную напряженность в Донбассе. <…> Иначе не поддается объяснению недавняя переброска Киевом в этот регион крупнокалиберной артиллерии, РСЗО «Ураган», ЗРК «Бук» и С-300, американских образцов вооружений», — цитирует РИА Новости заявление Лукашевича.

На прошлой неделе стало известно, что с 1 по 12 ноября наблюдатели ОБСЕ насчитали возле линии разграничения 24 единицы военной техники Вооруженных сил Украины, к линии соприкосновения вновь стягиваются ЗРК «Бук».

Также делегация Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировала переброску комплексов С-300 в районе Володарского.

В Государственной думе выразили солидарность с позицией российского представительства в ОБСЕ.

Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что Лукашевич правильно сделал, что поднял тему военных провокаций Киева, поскольку они свидетельствуют о грубейших нарушениях минских договоренностей.

«Я думаю, что заявление Лукашевича абсолютно правильное, поскольку на площадке ОБСЕ должны решаться вопросы стабилизации юго-восточного региона Украины. Важно понимать, кто выполняет договоренности, а кто не выполняет, потому что не хочет. Киев же никогда и не собирался соблюдать минские соглашения по Донбассу», — заметил парламентарий.

Собеседник ФАН призвал европейские страны также обратить внимание на провокации украинских властей на юго-востоке, поскольку Киев должен будет ответить за подобные действия.

«Здесь должна отвечать не только Россия, но и все заинтересованные в урегулировании конфликта страны, которые подписывали минские соглашения. Действия Киева — прямое нарушение договоренностей, заключенных в Минске. Украина откровенно демонстрирует, даже не стесняясь, что она не соблюдает международные обязательства накануне президентских выборов», — разъяснил депутат.

По словам Алексея Чепы, если Киев пытается за счет переброски техники продемонстрировать РФ свою силу, то эта попытка не увенчается успехом.