«Это Киеву с рук не сойдет»: в Госдуме отреагировали на переброску Киевом комплексов С-300 в Донбасс
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отреагировал на переброску украинскими властями зенитно-ракетных комплексов С-300 в Донбасс. По мнению дипломата, подобные действия Киева говорят о том, что администрация президента Петра Порошенко намерена решать конфликт на юго-востоке страны при помощи силы.
«Вместо конкретных шагов по политико-дипломатическому урегулированию Киев продолжает искусственно нагнетать военную напряженность в Донбассе. <…> Иначе не поддается объяснению недавняя переброска Киевом в этот регион крупнокалиберной артиллерии, РСЗО «Ураган», ЗРК «Бук» и С-300, американских образцов вооружений», — цитирует РИА Новости заявление Лукашевича.
На прошлой неделе стало известно, что с 1 по 12 ноября наблюдатели ОБСЕ насчитали возле линии разграничения 24 единицы военной техники Вооруженных сил Украины, к линии соприкосновения вновь стягиваются ЗРК «Бук».
Также делегация Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировала переброску комплексов С-300 в районе Володарского.
В Государственной думе выразили солидарность с позицией российского представительства в ОБСЕ.
Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что Лукашевич правильно сделал, что поднял тему военных провокаций Киева, поскольку они свидетельствуют о грубейших нарушениях минских договоренностей.
«Я думаю, что заявление Лукашевича абсолютно правильное, поскольку на площадке ОБСЕ должны решаться вопросы стабилизации юго-восточного региона Украины. Важно понимать, кто выполняет договоренности, а кто не выполняет, потому что не хочет. Киев же никогда и не собирался соблюдать минские соглашения по Донбассу», — заметил парламентарий.
Собеседник ФАН призвал европейские страны также обратить внимание на провокации украинских властей на юго-востоке, поскольку Киев должен будет ответить за подобные действия.
«Здесь должна отвечать не только Россия, но и все заинтересованные в урегулировании конфликта страны, которые подписывали минские соглашения. Действия Киева — прямое нарушение договоренностей, заключенных в Минске. Украина откровенно демонстрирует, даже не стесняясь, что она не соблюдает международные обязательства накануне президентских выборов», — разъяснил депутат.
По словам Алексея Чепы, если Киев пытается за счет переброски техники продемонстрировать РФ свою силу, то эта попытка не увенчается успехом.
«Россию данным образом трудно запугать. Власти Украины специально нагнетают обстановку в Донбассе, демонстрируя вооружения, чтобы спровоцировать напряженность с Россией, выслуживаясь перед своими американскими покровителями. Это Киеву с рук не сойдет, на такие нарушения должна обратить внимание «нормандская четверка» и вся мировая общественность», — заключил собеседник агентства.