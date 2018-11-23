«Габсбурги — известные украинцы»: в Киеве намерены снять фильм про «короля в вышиванке»

Киев, 23 ноября. На Украине пройдут съемки фильма «Король Украины», рассказывающий о тайной жизни Вильгельма фон Габсбурга, которого многие украинцы при жизни называли Василием Вышиванным и считали борцом за независимость страны.

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило соглашение с кинокомпанией «Тукан Продакшн» о предоставлении финансовой поддержке фильму. Государство готово выделить на производство картины более половины средств. Общая стоимость картины составила 4,34 миллиона гривен. Съемки картины пройдут не только на Украине, но и в Польше, Хорватии, Австрии.

Василий Вышиванный предстанет в картине в военном мундире, под которым он носил вышиванку. Наследник династии Габсбургов «мечтал стать весомой фигурой в политической жизни Украины», которой, отметим, на карте в то время еще не было.

«Габсбурги — известные украинцы! Еще даже украинцев как языковой группы не было, а украинская династия уже правила в Австрии и Испании», — приводит NewsFront слова пользователя в соцсети.

Режиссерами и авторами сценария картины выступили Гернот Штадлер и Бьорн Кьольц. Завершение производства запланировано на февраль 2019 года.

Напомним, в сентябре в украинский прокат вышла историческая драма «Тайный дневник Симона Петлюры», которая героизирует «палача». Картина повествует об Украине 1917-1921 годов и о лидер Украинской народной республике, который «пытается сдержать агрессию большевистской России».