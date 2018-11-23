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Россия за три года построит для Индии первые два фрегата «Буревестник»

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Россия за три года построит для Индии первые два фрегата «Буревестник»

Москва, 23 ноября. Россия в течение трех лет построит для индийского флота первые два фрегата проекта 11356 (шифр «Буревестник»). Об этом в пятницу заявил глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

«У нас традиционный срок изготовления — 36 месяцев, надеюсь, что мы в него уложимся», —  отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что проект 11356 — это серия сторожевых кораблей ВМФ России. Главная задача этих судов — вести борьбу против надводных кораблей противника и подводных лодок, а также отражать атаки с воздуха.

В составе ВМФ России «Буревестники» должны осуществлять оборонительные и ударные миссии в Черном море и прилегающих к нему акваториях.

Ранее в апреле сообщалось, что к 2020-2021 годам для Черноморского флота будет достроено три фрегата проекта 11356, которые находятся на заводе «Янтарь» в разной степени готовности.

Автор: Антон Соколов
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