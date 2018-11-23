«Только бы втюхать»: в Госдуме назвали «черную пятницу» надувательством чистой воды

В России стартовала «черная пятница» — день, когда магазины устраивают распродажу, сбивая цену. При этом, следуя западной моде, такие «праздники культа потребления» часто превращаются в издевательство над покупателями. Людей запускают толпой в торговый зал, где они бьются друг с другом за ограниченное число подешевевшего товара. Ажиотаж словно бы нацелен на то, чтобы низвести людей до уровня животных.

По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, «черная пятница» в России является к тому же обычной профанацией.

«У нас просто эти распродажи — постоянные», — заявил депутат Федеральному агентству новостей.

Как поясняет Милонов, словами «черная пятница» отдельные продавцы злоупотребляют каждую неделю.

«У автодилеров, например, каждая пятница — «черная», только бы втюхать!» — возмущается парламентарий.

Необходимо убедительно демонстрировать обществу, что «огромные скидки» на таких распродажах обманчивы, считает Милонов.

«Надо показывать людям, что это все маркетинговый ход, надувательство чистой воды! Никакой там скидки нет!» — уверяет депутат.

Кроме того, само понятие «черной пятницы» пришло в Россию из стран Запада, напоминает Милонов.

«Это американская традиция. Они там, как животные, бегут в магазины за скидками. Никто же это не высмеивает, никто не говорит, что это ерунда какая-то», — сожалеет депутат.

ФАН обратилось за комментарием к представителю Российской гильдии маркетологов Николаю Григорьеву.

«Многие нормальные продавцы делают реальные скидки, потом что когда на складе много товара, очень удобно быстро его весь слить», — признался эксперт.

Но бывают и не столь добросовестные продавцы, добавил собеседник ФАН: ставят сначала завышенный ценник, а потом делают «скидку» и получают выгоду, уверен Григорьев.

«Людям главное не сходить с ума. А то зачастую напокупают кучу ненужных вещей, и когда через несколько дней ажиотаж проходит, смотрят на это все и не знают, что с этим делать, — пояснил эксперт. — Так что иногда страдает семейный бюджет».

Если действительно нужно купить для семьи нужную вещь, то надо сходить и купить, посоветовал маркетолог. Это получится явно дешевле, чем если во время скидок понакупать в довесок еще и ненужные вещи, добавил он.