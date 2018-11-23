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«Только бы втюхать»: в Госдуме назвали «черную пятницу» надувательством чистой воды

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Акция протеста против «черной пятницы» в США

В России стартовала «черная пятница» — день, когда магазины устраивают распродажу, сбивая цену. При этом, следуя западной моде, такие «праздники культа потребления» часто превращаются в издевательство над покупателями. Людей запускают толпой в торговый зал, где они бьются друг с другом за ограниченное число подешевевшего товара. Ажиотаж словно бы нацелен на то, чтобы низвести людей до уровня животных.

По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, «черная пятница» в России является к тому же обычной профанацией.

«У нас просто эти распродажи — постоянные», — заявил депутат Федеральному агентству новостей

Как поясняет Милонов, словами «черная пятница» отдельные продавцы злоупотребляют каждую неделю.

«У автодилеров, например, каждая пятница — «черная», только бы втюхать!» — возмущается парламентарий.

Необходимо убедительно демонстрировать обществу, что «огромные скидки» на таких распродажах обманчивы, считает Милонов.

Депутат ГД РФ Виталий Милонов

«Надо показывать людям, что это все маркетинговый ход, надувательство чистой воды! Никакой там скидки нет!» — уверяет депутат.

Кроме того, само понятие «черной пятницы» пришло в Россию из стран Запада, напоминает Милонов.

«Это американская традиция. Они там, как животные, бегут в магазины за скидками. Никто же это не высмеивает, никто не говорит, что это ерунда какая-то», — сожалеет депутат.

ФАН обратилось за комментарием к представителю Российской гильдии маркетологов Николаю Григорьеву

«Многие нормальные продавцы делают реальные скидки, потом что когда на складе много товара, очень удобно быстро его весь слить», — признался эксперт.

Термин «черная пятница» не успел толком «прописаться» в русском языке

Но бывают и не столь добросовестные продавцы, добавил собеседник ФАН: ставят сначала завышенный ценник, а потом делают «скидку» и получают выгоду, уверен Григорьев. 

«Людям главное не сходить с ума. А то зачастую напокупают кучу ненужных вещей, и когда через несколько дней ажиотаж проходит, смотрят на это все и не знают, что с этим делать, — пояснил эксперт. — Так что иногда страдает семейный бюджет». 

Если действительно нужно купить для семьи нужную вещь, то надо сходить и купить, посоветовал маркетолог. Это получится явно дешевле, чем если во время скидок понакупать в довесок еще и ненужные вещи, добавил он.

«В этом случае вы останетесь без денег и с пылящимися в углу ненужными вещами», — резюмировал маркетолог.

Автор: Маргарита Коровина; Герман Парло
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