«Только бы втюхать»: в Госдуме назвали «черную пятницу» надувательством чистой воды
В России стартовала «черная пятница» — день, когда магазины устраивают распродажу, сбивая цену. При этом, следуя западной моде, такие «праздники культа потребления» часто превращаются в издевательство над покупателями. Людей запускают толпой в торговый зал, где они бьются друг с другом за ограниченное число подешевевшего товара. Ажиотаж словно бы нацелен на то, чтобы низвести людей до уровня животных.
По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, «черная пятница» в России является к тому же обычной профанацией.
«У нас просто эти распродажи — постоянные», — заявил депутат Федеральному агентству новостей.
Как поясняет Милонов, словами «черная пятница» отдельные продавцы злоупотребляют каждую неделю.
«У автодилеров, например, каждая пятница — «черная», только бы втюхать!» — возмущается парламентарий.
Необходимо убедительно демонстрировать обществу, что «огромные скидки» на таких распродажах обманчивы, считает Милонов.
«Надо показывать людям, что это все маркетинговый ход, надувательство чистой воды! Никакой там скидки нет!» — уверяет депутат.
Кроме того, само понятие «черной пятницы» пришло в Россию из стран Запада, напоминает Милонов.
«Это американская традиция. Они там, как животные, бегут в магазины за скидками. Никто же это не высмеивает, никто не говорит, что это ерунда какая-то», — сожалеет депутат.
ФАН обратилось за комментарием к представителю Российской гильдии маркетологов Николаю Григорьеву.
«Многие нормальные продавцы делают реальные скидки, потом что когда на складе много товара, очень удобно быстро его весь слить», — признался эксперт.
Но бывают и не столь добросовестные продавцы, добавил собеседник ФАН: ставят сначала завышенный ценник, а потом делают «скидку» и получают выгоду, уверен Григорьев.
«Людям главное не сходить с ума. А то зачастую напокупают кучу ненужных вещей, и когда через несколько дней ажиотаж проходит, смотрят на это все и не знают, что с этим делать, — пояснил эксперт. — Так что иногда страдает семейный бюджет».
Если действительно нужно купить для семьи нужную вещь, то надо сходить и купить, посоветовал маркетолог. Это получится явно дешевле, чем если во время скидок понакупать в довесок еще и ненужные вещи, добавил он.
«В этом случае вы останетесь без денег и с пылящимися в углу ненужными вещами», — резюмировал маркетолог.