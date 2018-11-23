В МИД РФ рассказали об эффективности «Мертвой руки» России

Москва, 23 ноября. Российская система ответного ядерного удара «Периметр», известная на Западе как Dead Hand («Мертвая рука»), остается эффективной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Система управления ядерными силами РФ предельно надежна и эффективна», — сказал Рябков журналистам.

При этом он отметил, что алгоритм работы «Периметра» является темой, которая не подлежит раскрытию ни в одном из аспектов. Однако те, кто несет ответственность за работу системы, понимают меняющиеся обстоятельства и условия в сфере эффективности вооружений.

Ранее экс-начальник главного штаба РВСН Виктор Есин заявил, что российская система «Периметр» может оказаться бесполезной в случае военного конфликта. По его словам, после выхода Штатов из Договора о РСМД «Мертвая рука» может потерять свою эффективность, так как размещенные в Европе американские ракеты смогут уничтожить основную часть российских ракет, а оставшиеся могут быть перехвачены американской ПРО.