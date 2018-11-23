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«Могу есть шишки и кору»: Милонов готов повторить «диету» саратовского депутата

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«Могу есть шишки и кору»: Милонов заявил, что спокойно повторит «диету» саратовского депутата

Москва, 23 ноября. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что запросто повторит эксперимент саратовского депутата Николая Бондаренко и сможет питаться месяц на три тысячи рублей.

Саратовский депутат Николай Бондаренко в течение месяца проводил эксперимент. Поспорив с бывшим министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой о том, сколько денег необходимо для нормального питания, Бондаренко решил существенно сократить расходы на еду и не тратить на продукты в месяц больше 3,5 тысячи рублей.

В пятницу он подвел итоги своей «диеты». Бондаренко подчеркнул, что такой суммы недостаточно для того, чтобы поддерживать здоровье организма.

«Могу есть шишки и кору»: Милонов заявил, что спокойно повторит «диету» саратовского депутата

Комментируя эксперимент Бондаренко, Милонов заявил, что при большом желании человек может прожить вообще без денег. По словам парламентария, можно пойти в лес и питаться шишками и корой.

«По большому счету и без денег можно прожить. Вопрос в том, что считать приемлемым уровнем для выживания. Я еду сейчас по лесу. Могу в лес уйти и есть шишки и кору, но это же не значит, что это нормально», — пояснил он в беседе с сетевым изданием «Инфореактор».

При этом на вопрос, смог ли бы он сам сесть на «диету» саратовского депутата, Милонов ответил, что это не составило бы ему труда. Он подчеркнул, что в 1990-х ему приходилось растягивать одну пачку макарон на три дня.

«Я вас умоляю. Я спокойно проживу», — заверил Милонов.

Ранее саратовский депутат Николай Бондаренко рассказал Федеральному агентству новостей, как «диета» повлияла на его здоровье и сколько килограммов он на ней потерял.

Автор: Василий Котов
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