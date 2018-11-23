«Могу есть шишки и кору»: Милонов готов повторить «диету» саратовского депутата

Москва, 23 ноября. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что запросто повторит эксперимент саратовского депутата Николая Бондаренко и сможет питаться месяц на три тысячи рублей.

Саратовский депутат Николай Бондаренко в течение месяца проводил эксперимент. Поспорив с бывшим министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой о том, сколько денег необходимо для нормального питания, Бондаренко решил существенно сократить расходы на еду и не тратить на продукты в месяц больше 3,5 тысячи рублей.

В пятницу он подвел итоги своей «диеты». Бондаренко подчеркнул, что такой суммы недостаточно для того, чтобы поддерживать здоровье организма.

Комментируя эксперимент Бондаренко, Милонов заявил, что при большом желании человек может прожить вообще без денег. По словам парламентария, можно пойти в лес и питаться шишками и корой.

«По большому счету и без денег можно прожить. Вопрос в том, что считать приемлемым уровнем для выживания. Я еду сейчас по лесу. Могу в лес уйти и есть шишки и кору, но это же не значит, что это нормально», — пояснил он в беседе с сетевым изданием «Инфореактор».

При этом на вопрос, смог ли бы он сам сесть на «диету» саратовского депутата, Милонов ответил, что это не составило бы ему труда. Он подчеркнул, что в 1990-х ему приходилось растягивать одну пачку макарон на три дня.

«Я вас умоляю. Я спокойно проживу», — заверил Милонов.

Ранее саратовский депутат Николай Бондаренко рассказал Федеральному агентству новостей, как «диета» повлияла на его здоровье и сколько килограммов он на ней потерял.