Борисов: Росатом выполнил все обязательства по гособоронзаказу 

Москва, 23 ноября. Корпорация «Росатом» полностью выполнила оборонный государственный заказ 2018 года, заявил вице-премьер России Юрий Борисов, сообщает корреспондент ФАН. Он подчеркнул, что выполнение задач предприятиями оборонно-промышленного комплекса в течение последних лет держится на уровне 97–98%, а в 2018 году все возложенные обязательства реализованы на 100%. По словам Борисова, еще недавно, в 2012 году, процент выполнения запланированных мероприятий по гособоронзаказу был около 81%.

«Сегодня ОПК в тесной работе с Минобороны наладили ритмичную работу по реализации всех мероприятий государственной программы, об этом говорят статистика и цифры: если в 2012 году процент выполнения запланированных мероприятий был около 81%, то за последние несколько лет мы довели уровень исполнения ежегодного гособоронзаказа до 97–98%, и это неплохой показатель. Госкорпорация «Росатом» показала 100% исполнение своих обязательств», — сказал он.

Юрий Борисов на правительственном часе в Совете Федерации доложил о состоянии российского оборонно-промышленного комплекса и об итогах заключительного президентского совещания по военной тематике, которое прошло в Анапе 22 ноября.

Во время серии встреч обсуждались вопросы перевооружения армии, роста оборонного заказа, необходимости управляемой и разумной диверсификации ОПК, производства ракет и боеприпасов. Глава государства Владимир Путин сформулировал конкретные задачи для ОПК и передал правительству и ведомствам ряд поручений.