Следователи осмотрели самолет, сбивший человека в «Шереметьево»

Москва, 23 ноября. Следователи осмотрели самолет, сбивший в аэропорту «Шереметьево» гражданина Армении.

Как сообщил источник в правоохранительных органах журналистам, представители Следственного комитета провели осмотр самолета в пятницу.

«Самолет вернулся в Москву из Греции. В ночь на пятницу его осмотрели представители СК на предмет повреждений», — рассказал источник РИА Новости.

Напомним, 25-летний гражданин Армении, депортированный из Испании во вторник, 20 ноября, вместо посадки в автобус сбежал на территорию взлетно-посадочной полосы, где его сбил Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот».

Мужчину должны были депортировать в Ереван. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.