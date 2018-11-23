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Mazda отзывает более 62 тыс. авто в России из-за проблем с подушками безопасности

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Mazda отзывает более 62 тыс. авто в России из-за проблем с подушками безопасности

Москва, 23 ноября. Более 62 тыс. японских иномарок Mazda отзывают в России из-за возможных проблем с подушками безопасности. О массовом отзыве сообщил в пятницу Росстандарт.

По данным ведомства, выявленная неисправность может привести к тяжелым травмам и даже гибели водителей и пассажиров. Уточняется, что всего отзыву подлежат 62 тыс. 357 тысячи автомобилей, реализованных c мая 2006 года по ноябрь 2014 года. Среди них Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50.

В Росстандарте объяснили, что на неисправность подушек повлияла высокая абсолютная влажность, из-за нее может нарушиться целостность корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности. Кроме того, корпуса могут растрескаться, из-за чего подушки могут сработать ненадлежащим образом в случае столкновения.

В результате в водителя или пассажира могут попасть металлические осколки, тяжело травмировать их, и даже привести к гибели.

Автор: Ярослава Замысловатова
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