Дамаск, 23 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили склад оружия и боеприпасов во время прочесывания севера провинции Хомс. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, среди обнаруженных боеприпасов было 57 минометов, пулеметов и американских винтовок. Всего сирийские военные нашли 130 орудий.

В ходе обысков на складе были также конфискованы самодельные взрывные устройства (СВУ), ручные противотанковые гранатометы, минометные пусковые установки, иностранные клоны М4,

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

На кадрах также можно заметить самодельные мины-ловушки, различные кустарные боеприпасы, трубы.

Напомним, что север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены в результате длительных переговоров между сирийскими властями и главарями вооруженных группировок, которые проходили при непосредственном участии сотрудников российского Центра по примирению вражеских сторон в Сирии (ЦПВС). В итоге боевики добровольно сдали территории сирийской правительственной армии, а сами в итоге получили возможность беспрепятственно покинуть провинции и отправиться в сторону зоны деэскалации «Идлиб» на специальных автобусах.

Пожелавшие примириться боевики получил возможность остаться в провинциях, согласно указу президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Для этого им было необходимо сдать все имеющееся у них оружие и поклясться больше никогда не угрожать безопасности своих соотечественников.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) в ходе прочесывания района Ар-Растана при содействии мирных жителей обнаружили боеприпасы, оружие и медицинское оборудование, спрятанное под землей незаконными вооруженными группировками.