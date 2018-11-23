Борисов рассказал о создании ледокольного флота России для освоения Арктики

Москва, 23 ноября. Российские власти в ближайшее время расширят заказ на строительство ледоколов. Об этом в пятницу рассказал журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, в этом случае петербургскому «Балтийскому заводу» предстоит построить не три, а пять кораблей.

«Президентом поставлены задачи по освоению Арктического региона, с этой целью формируется и воссоздается ледокольный флот. Сегодня на «Балтийском заводе» ведется строительство трех ледоколов мощностью 60 мегаватт. Скоро этот заказ будет расширен до пяти», — отметил Борисов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва постепенно укрепляет свои позиции в Арктике. Глава государства подчеркнул, что российские специалисты проводят исследования на этих территориях, осуществляют «масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению».