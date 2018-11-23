Малайзийская Perodua презентовала хэтчбек X-Concept с квадратным рулем

Куала-Лумпур, 23 ноября. Малайзийская компания Perodua представила хэтчбек X-Concept. Презентация состоялась на автосалоне KLIMS в Куала-Лумпуре.

Серийное производство X-Concept запланировано в 2020 или 2021 году. Автомобиль отличается сравнительно небольшими габаритами — его длинна составляет всего 3,9 метра. Производители его характеризуют как обычный легковой хетчбэк.

Эксперты отметили, что новый дизайн хэтчбека X-Concept виден по «парящей» крыше, а также восходящей линии остекления и сигналам поворота, расположенным прямо над основными фарами. Внутри владельца приятно удивят причудливая центральная консоль с 13-дюймовым планшетом iPad Pro в авангарде и необычный прямоугольный руль. Отмечается, что, несмотря на смелость автопроизводителей, его по-прежнему никто не использует.

Технические характеристики новинки остаются секретом. Предполагается, что X-Concept получит электрическую силовую установку, а также систему автономного управления четвертого или пятого уровня.