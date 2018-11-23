Кто-то должен быть умнее: Бортко отреагировал на слова Шнурова о концертах на Украине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не согласен с теми, кто призывает «не поддаваться политическим ветрам» в российско-украинских отношениях, и объяснил, почему не дает концертов на Украине.

В интервью журналу «Россия в глобальной политике» Сергей Шнуров признался, что не выступает с гастролями в соседней стране, потому что не хочет вызвать негативную реакцию в российском обществе.

«Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, а во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» — объяснил лидер «Ленинграда».

Известный российский кинорежиссер Владимир Бортко, который выполняет обязанности первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, в комментарии Федеральному агентству новостей напомнил, что сам не выезжает на Украину со времен выхода его фильма «Тарас Бульба», который в Киеве подвергли жесткой критике по политическим причинам.

«А в прошлом году меня внесли в базу «Миротворца». То есть я для них невъездной. Как и Сергей Шнуров. Но мне от этого не жарко и не холодно», — заметил Владимир Бортко, который в настоящее время находится в Крыму.

По его мнению, отрицательное влияние политики на культурные связи между Россией и Украиной — «это неправильно и печально».

«Артисты все-таки должны существовать независимо от желания всяких политиков», — убежден режиссер.

Владимир Бортко подчеркнул, что в России нет такого отношения к украинским артистам, как на Украине — к российским.

«В России нет никаких баз «Миротворца». Россия не ввязывается в эту игру. Мы умнее и мудрее. Кто-то должен быть умнее», — сказал первый зампредседателя думского комитета по культуре.

Напомним, в апреле 2017 года Сергей Шнуров тоже попал в базу сайта «Миротворец» как «враг Украины», поскольку летом 2016 года он дал концерт в Крыму, не спросив на это разрешения у украинских властей, которые считают полуостров своей территорией, несмотря на фактическое положение Крыма, который перешел к России по результатам референдума в 2014 году. Напомним, тогда более 95% жителей Крыма проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

Год назад, комментируя возможный запрет на въезд на Украину, Сергей Шнуров заявил, что «не привык ломиться в закрытую дверь» и не видит проблемы в том, что не сможет выступать в соседней стране. Чуть позже в интервью «Дождю» Шнуров заявлял, что «Ленинград» играет «не для территории, а для людей».