Сирия: США назвали продуктивным сотрудничество с РФ по лагерю «Рукбан»

Москва, 23 ноября. США считают очень продуктивным сотрудничество с Россией по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Рукбан». Об этом заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. По его словам, Штаты надеются на продолжение сотрудничества с Россией в данном направлении.

Лагерь беженцев «Рукбан» находится в 55-километровой зоне безопасности вокруг базы США «Ат-Танф». По словам Джеффри, доставка гумпомощи в лагерь подразумевает координацию и деконфликтацию действий американских и российских военных. Кроме того, в процессе, как заявляет представитель США, были задействованы сирийская оппозиция, ООН, Красный Полумесяц и, непосредственно, представители «Рукбана».

«Успех конвоя ООН, выполнившего свою работу без единого выстрела, является хорошим примером не только нашей эффективной работы с российскими коллегами, но и относительной безопасности в регионе», — сказал Джеффри в интервью РИА Новости.

Джеффри выразил надежду на продолжение сотрудничества, а также на то, что второй гумконвой ООН пройдет «так же беспроблемно, как и первый».

Говоря о сообщениях про действия террористов в районе базы «Ат-Танф», Джеффри заявил, что Штаты не видят в регионе «никаких шести тысяч» боевиков. По его словам, присутствие американского военного контингента направлено на борьбу с террористическими организациями.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что военная полиция РФ обеспечила безопасность гуманитарного конвоя, следовавшего из Дамаска в «Рукбан». О сопровождении конвоя просил заместитель старшего советника ООН по безопасности на территории Сирии Роберт Маринович.

Ситуацию в лагере беженцев называют катастрофической. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи Юрий Тарасов, более шести тысяч боевиков подконтрольной США группировки находятся среди 50 тысяч беженцев в лагере «Рукбан». По данным Минздрава России, за последний месяц в лагере беженцев погибли более ста человек из-за вспышек болезней и отсутствия медикаментов.