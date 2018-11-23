Экс-губернатор Владимирской области Орлова назначена аудитором Счетной палаты

Москва, 23 ноября. Совет Федерации в пятницу назначил бывшего губернатора Владимирской области Светлану Орлову аудитором Счетной палаты.

Согласно российскому законодательству, депутаты Госдумы определяют главу СП и шесть аудиторов. Заместителя председателя Счетной палаты и шесть других аудиторов назначают сенаторы. Кандидатов же выдвигает президент РФ.

Глава СП, его заместитель и аудиторы работают на должности в течение шести лет и не могут занимать одно и то же место больше двух сроков подряд.

Напомним, что Светлана Орлова руководила Владимирской областью с сентября 2013 по октябрь 2018 года. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой для утверждения аудитором Счетной палаты.