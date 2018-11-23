Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: Вашингтон не примет участие в переговорах в Астане

65
0 Оставить комментарий

Сирия: Вашингтон не примет участие в переговорах в Астане

Вашингтон, 23 ноября. США не примут участие в ноябрьских переговорах по Сирии в Астане. Об этом заявил российским журналистам специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Мы не планируем участвовать. Мы сохраняем непредвзятость в плане возможной эффективности переговоров в Астане», — заявил Джеффри.

В беседе с РИА Новости представитель госсекретаря США подчеркнул, что США будут рады, если встреча даст результаты, которые пойдут на благо народу Сирии.

Также Джеффри подчеркнул, что Вашингтон не участвует в каждой эффективной инициативе по Сирии.

Напомним, что очередная встреча в Астане состоится 28-29 ноября с участием правительства САР, стран-гарантов и сирийской вооруженной оппозиции. Также на встречу приглашены представители ООН и Иордании.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.