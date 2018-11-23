Сирия: Вашингтон не примет участие в переговорах в Астане

Вашингтон, 23 ноября. США не примут участие в ноябрьских переговорах по Сирии в Астане. Об этом заявил российским журналистам специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Мы не планируем участвовать. Мы сохраняем непредвзятость в плане возможной эффективности переговоров в Астане», — заявил Джеффри.

В беседе с РИА Новости представитель госсекретаря США подчеркнул, что США будут рады, если встреча даст результаты, которые пойдут на благо народу Сирии.

Также Джеффри подчеркнул, что Вашингтон не участвует в каждой эффективной инициативе по Сирии.

Напомним, что очередная встреча в Астане состоится 28-29 ноября с участием правительства САР, стран-гарантов и сирийской вооруженной оппозиции. Также на встречу приглашены представители ООН и Иордании.