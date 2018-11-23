Глава МИД Турции раскритиковал позицию Трампа по делу об убийстве Хашукджи
Анкара, 23 ноября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал позицию американского лидера Дональда Трампа, который ранее заявил, что США намерены по-прежнему оставаться надежным партнером Саудовской Аравии, несмотря на некоторые вопросы в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Министр, отметив, что у Анкары и Эр-Рияда хорошие взаимоотношения, заявил, что позиция Трампа по делу об убийстве журналиста неправильная.
«Позиция Трампа «чтобы ни произошло, я закрою глаза на это» неправильна. Не все решается с помощью денег», — сказала Чавушоглу.
Глава дипломатического ведомства также выразил уверенность, что убийство Хашукджи было спланировано, а не является «случайным стечением обстоятельств». Кроме того, по мнению министра, международное расследование этого дела могло бы быть более эффективным, «так как саудовская сторона не предоставляет Турции никакую информацию».
Напомним, в минувший вторник Трамп заявил, что США останутся надежным партнером Саудовской Аравии, несмотря на вопросы в деле об убийстве журналиста, ответы на которые, возможно, не будут получены никогда. Вместе с тем американский президент пообещал рассмотреть предложение Конгресса по мерам против Эр-Рияда, если они будут гарантировать «абсолютную безопасность» Вашингтона.
Хашукджи пропал 2 октября. В этот же день он был в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вскоре стало известно, что журналист был убит в здании дипмиссии.