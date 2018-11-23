Сирия, 23 ноября. Террористы ИГ1 обстреляли Абу Кемаль на юге Дейр-эз-Зора с восточного берега Евфрата. Военнослужащие САА нанесли ответные удары по позициям боевиков на окраинах «Большого Идлиба». ССА** продолжит антипреступные рейды в городах Азаз и Ахтарин к северу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили на обстрелы джихадистов на юге провинции Алеппо; вели столкновения с исламистскими бандгруппами на севере Хамы.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): обстреляло город Абу Кемаль на юге Дейр-эз-Зора с восточного берега Евфрата.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ответным ударам со стороны войск САР к югу от Идлиба.

Сирийская свободная армия (ССА): намерена продолжить антипреступные рейды в городах Азаз и Ахтарин к северу от Алеппо.

Провинция Алеппо

Главари Сирийской свободной армии (ССА) заявили, что антипреступные рейды в районах на севере провинции Алеппо, оккупированных протурецкими исламистскими силами, будут продолжаться. По информации Twitter-ресурса Step News Agency следующей целью станет очистка города Азаз от всех радикалов, замешанных в преступлениях против человечности или стремящихся выйти из-под контроля Анкары. Затем отряды ССА планируют выдвинуться в рамках данной кампании в сторону населенного пункта Ахтарин, также расположенного к северу от административного центра региона.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся у линии соприкосновения с джихадистскими группировками на окраине поселения Таль Аллуш к югу от Алеппо, открыли артиллерийский огонь по позициям боевиков-исламистов в окрестностях города Заммар, находящегося вблизи границы с соседней провинцией Идлиб. Об этом сообщил новостной канал в Twitter (@Step_Agency). Сведений о причиненном джихадистам уроне источник не предоставил. Местные наблюдатели отмечают, что удары войск САР были нанесены в ответ на недавние обстрелы террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Позиции правительственных войск в окрестностях города Абу Кемаль в южной части провинции Дейр-эз-Зор на западном берегу Евфрата оказались под обстрелами, которые вели террористы «Исламского государства» с противоположного берега реки. По сведениям информационного ресурса в сети Twitter Sound and Picture, удары по опорным пунктам САА наносились в основном из минометов. Данные удары со стороны джихадистов вновь стали возможными, поскольку курдские Демократические силы Сирии (SDF)**** и войска коалиции во главе с США, которые ведут операцию против ИГ в восточной половине региона, до сих пор не могут зачистить «Хаджинский карман» на юго-востоке провинции. Они уже несколько месяцев пытаются подступиться к оккупированным джихадистами городам внутри анклава, но по-прежнему безрезультатно.

Провинция Идлиб

Правительственные силы САР выпустили несколько артиллерийских снарядов по районам базирования террористов из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных «Ан-Нусре» вооруженных формирований около населенного пункта Аль-Хабит на юге провинции Идлиб, передает в Twitter (@WaslSy) военный источник. На этом направлении располагаются ключевые командные пункты исламистов, откуда осуществляется координация обстрелов-провокаций и попыток атак на объекты САА. В последнее время террористы все чаще нарушают условия соглашений о создании демилитаризованной зоны в регионе, обстреливая опорные пункты сирийских войск и мирные районы прифронтовых городов.

Провинция Хама

Исламистские бандгруппы нанесли ракетные удары по расположениям правительственной армии в районе высоты Тель Базаам, расположенной в окрестностях города Маан к северу от Хамы. Согласно сведениям военного источника в Twitter (@MouslimAli), выпущенные боевиками ракеты были американского производства. Никаких сведений о потерях в рядах войск САР не поступало. Чуть позже подразделения САА открыли ответный огонь по укрепрайонам террористов в предместьях оккупированного города Мурек. Сирийские военные вели обстрелы преимущественно из артиллерийских и ракетных орудий. Данные о нанесенных исламистам потерях уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)