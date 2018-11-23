В Госдепе прокомментировали поставки иранской нефти в Сирию

Вашингтон, 23 ноября. Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что американские санкции влияют на политические вопросы, однако российский бизнес имеет право принимать любые решения. Об этом спецпредставитель госдепа США заявил в интервью РИА Новости, комментируя заявление о том, что Россия продолжит осуществлять поставки нефти в Сирию, несмотря на новые ограничительные меры со стороны США.



Ранее министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении российских компаний «Промсырьеимпорт» и Global Vision Group по подозрению в поставках нефти из Ирана в Сирию. Накануне член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Россия продолжит выполнять свои договоренности с Дамаском о поставках нефти в Сирию, несмотря на санкции со стороны США.

По словам Джеффри, власти США считают, что санкции оказывают на принятие политических решений, однако действие ограничительных имеет долгосрочное и косвенное влияние. При этом российский бизнес имеет право принимать любые коммерческие решения.

«Конечно, российские компании могут принимать любые коммерческие решения, какие захотят, подобно тому, как «Фольксваген», например, принимает решения относительно своей деятельности в Иране на основании американских санкций», — сказал спецпредставитель госдепа.

Он также добавил, что санкции США против Ирана не связаны с Сирией, а вызваны беспокойством Вашингтона ядерной программой Тегерана и его действиями в регионе. По его словам, Вашингтон не пойдет на ослабление санкций в против Тегерана в обмен на уход иранских сил из Сирии.

Напомним, международная коалиция во главе с США незаконно находится в Сирии, где проводит военные операции. При этом Дамаск неоднократно обвинял США и западную коалицию в поддержке боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). По данным военных аналитиков и экспертов, в 2017 году в результате авиаударов коалиции США в Сирии погибли не менее трех тысяч мирных жителей. Кроме того, в 2017 году число мирных жителей, получивших ранения при ударах коалиции, увеличилось на 55%.

1 Организация запрещена на территории РФ.