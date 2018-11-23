Командующий Северным флотом ВМФ РФ подвел итоги экспедиции на Новую Землю

Москва, 23 ноября. Северный флот РФ определил районы, пригодные для высадки десанта на Новой Земле. Об этом сообщил в пятницу командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Он пояснил, что места десантирования были установлены в ходе экспедиции. По словам Евменова, военные оценивали районы архипелага с точки зрения доступности для десанта, также в рамках экспедиции были уточнены карты и проведены гидрографические исследования.

«Мы провели ряд экспериментов по проверке имеющейся у нас техники и вооружения в сложнейших климатических условиях. Проверили в реальных условиях Арктики комплекты обмундирования, рационы питания и многое другое», — добавил Евменов.

Командующий Северным флотом подчеркнул, что, кроме российских специалистов, никто не исследовал Новую Землю и Арктику так подробно.

Экспедиция Северного флота прошла летом 2018 года. Моряки повторили морские пути, по которым двигались первые исследователи Новой Земли.