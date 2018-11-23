Обратившиеся за визами мужчина с сыном погибли при атаке на консульство КНР в Пакистане

Москва, 23 ноября. Обратившиеся за визами мужчина и его сын погибли во время нападения на консульство Китая в Пакистане.

На китайское консульство, расположенное в пакистанском городе Карачи, было совершено нападение. Как сообщают источники в Пакистане, трое атаковавших здание дипмиссии устроили стрельбу и взорвали рядом с посольством гранату.

Как передает телеканал Geo TV, ссылаясь на собственные источники, в результате нападения есть жертвы среди гражданских лиц.

«Мужчина и его сын, которые прибыли в представительство, чтобы подать заявление на получение китайских виз, также погибли при нападении», — сообщают журналисты, однако официального подтверждения эта информация в настоящее время не получила.

Напомним, ранее стало известно, что в результате перестрелки с нападавшими были убиты двое полицейских, один ранен.