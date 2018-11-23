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Экономика

Цены на нефть Brent обновили минимум 2018 года

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Цены на нефть Brent обновили минимум 2018 года

Москва, 23 ноября. Цена на нефть марки Brent рекордно снизились на бирже утром в пятницу, 23 ноября.

Во время торгов на бирже ICE нефть Brent опустилась до 61,64 доллара, что является самым низким показателям с начала 2018 года. В 10.45 стоимость нефти поднялась до 62,020 долларов.

Также стоимость барреля снизилась у других марок нефти. Американская WTI опустилась до 52,95 долларов.

Отметим, что 13 ноября нефть марки Brent на бирже Intercontinental Exchange впервые с начала марта снизилась до 66 долларов за баррель. Это произошло на фоне сообщений о увеличении роста объемов добычи в США и Саудовской Аравии.

Автор: Денис Коробейников
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