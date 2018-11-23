«В России все устроено по-другому»: Клементе Родригес о «Спартаке» и жизни в Москве

Москва, 23 ноября. Футболист Клементе Родригес выигрывал Олимпиаду в составе сборной Аргентины и три Кубка Либертадорес — в «Бока Хуниорс». Пять сезонов аргентинец провел в составе московского «Спартака». О том, каково ему было жить в России и отношениях с игроками российского клуба, Родригес рассказал в интервью телеканалу «360».

По мнению футболиста, «Спартак» хорошо играл в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА.

«Это был действительно сильный состав, но нам просто не везло», — рассказал Родригес.

Он также отметил, что сейчас не поддерживает общение с игроками московского клуба — сказывается расстояние. Однако в случае, если однажды снова вернется в столицу России, ему хотелось бы встретиться с «кем-нибудь из спартаковского персонала».

За время работы со «Спартаком» аргентинцу запомнился случай, когда Дмитрий Аленичев обратился в газету с требованием уволить тренера Старкова. По словам футболиста, это была сложная для клуба ситуация.

«Помню, мы обсуждали все это с Фернандо Кавенаги и сошлись на том, что все это странно. Мы были очень удивлены», — рассказал Родригес.

По его словам, сложно представить, что в Аргентине такая ситуация в принципе была бы возможной: футболист не может прийти в газету и попросить уволить тренера.

«Но, как оказалось, в России все устроено по-другому», — отметил Клементе Родригес.

Футболист рассказал, что первое время в России ему было тяжело: Родригесу было 23 года, и он не говорил по-русски. Времени учить язык тоже не было. Из-за этого он чаще общался именно с бразильскими игроками, но рядом был и переводчик, который мог помочь. Жителю Аргентины было сложно привыкнуть к российским зимним холодам и снегу.

Одним из запоминающихся моментов жизни в Москве Родригес назвал игру против ЦСКА, в которой «Спартаку» удалось одержать победу. Игры против этого клуба, по признанию футболиста, команде давались нелегко: то поражение, то ничья.