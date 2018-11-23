Тель-Авиву нечего предложить Москве: эксперт рассказал, почему «защитный зонт» РФ в Сирии спутал планы Израиля

Россия после потери самолета-разведчика Ил-20 дает понять Израилю, что привычное положение дел на территории Сирийской Арабской Республики (САР) осталось в прошлом, такое мнение высказал колумнист газеты Haaretz Амос Харель. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как утверждает автор, Израиль не прекратил авиаудары по территории САР, однако он отметил, что есть очевидный факт — из-за России возникли серьезные сложности. Перемены заметны по более агрессивному фону вдоль горячей линии, которая нужна для предотвращения инцидентов в воздухе между Израилем и РФ, а также по «агрессивному поведению» российской авиации и ПВО на территории САР.

Кроме того, у Хареля вызывает беспокойство возросший интерес России к событиям в Ливане. Он выразил уверенность, что при реализации пессимистичного сценария «защитный зонт», который Россия уже раскрыла над САР, покроет и Ливан. Это в свою очередь еще больше осложнит ситуацию для Израиля.

«Не слышал, чтобы израильтяне там летали»

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН колонку Амоса Хареля и объяснил, почему «защитный зонт» России в Сирии спутал планы Израиля.

«Честно говоря, я не знаю, что имеет в виду Харель, когда заявляет, что Израиль не прекратил авиаудары по Сирии. Я что-то ни о каких ударах с тех самых пор, как Россия развернула там С-300, не слышал. Вообще не слышал, чтобы израильтяне там летали. Нет, может, они там и летают, но, как говорил прапорщик в известном анекдоте, низенько-низенько. Конечно, израильтяне боятся, причем не столько потери самолетов, сколько того, что будет после. Ведь после, по логике, они должны будут уничтожить сбившие их самолет установки, а это объявление войны России», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил, что боятся и американцы: если хоть один из хваленых F-35 будет сбит из уже далеко не новой российской установки С-300, то это будет мощнейший имиджевый удар по их военпрому. По финансовым убыткам он будет равен потере десятков, а то и сотен самолетов. Думаю, что без санкции Вашингтона Израиль точно не дернется, да и они сами не настолько глупы.

«Сейчас в Израиле начинают понимать, что сами виноваты в сложившейся ситуации, что эпоха полной безнаказанности и вседозволенности для них закончилась, и теперь придется договариваться. Другой вопрос — насколько Россия готова к компромиссам. Есть информация, что израильская сторона настаивала на полноценной встрече Нетаньяху с Путиным на праздновании столетия окончания Первой мировой войны в Париже, но в ней было отказано. О чем лидеры пообщались «на ногах», мы не знаем, но, судя по отсутствию внятной информации об итогах, никаких решений достигнуто не было, а Тель-Авиву сейчас просто нечего предложить Москве», — добавил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, Израиль начинает понимать, что после 2015 года, когда мы пришли в Сирию, многое изменилось. Наше влияние в регионе усилилось многократно, теперь в зоне наших интересов не только Сирия, но и Ливан, Ирак, Ливия. И местным игрокам, хотят они или нет, придется не просто учитывать наши интересы, но и понять, что именно Россия сегодня активно претендует на роль главного архитектора ближневосточных процессов, и если они что-то хотят сделать, то лучше это согласовать с Москвой.